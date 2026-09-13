Long-Term US Unemployment Rate Creeps Up To 27% Despite Blockbuster August Hiring Despite the recent blockbuster August jobs report, the anemic pace of hiring in prior months has been exacerbating challenges for long-term unemployed Americans, new research from the Richmond Federal Reserve finds.
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