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Zero Hedge

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Long-Term US Unemployment Rate Creeps Up To 27% Despite Blockbuster August Hiring

Long-Term US Unemployment Rate Creeps Up To 27% Despite Blockbuster August Hiring

Long-Term US Unemployment Rate Creeps Up To 27% Despite Blockbuster August Hiring Despite the recent blockbuster August jobs report, the anemic pace of hiring in prior months has been exacerbating challenges for long-term unemployed Americans, new research from the Richmond Federal Reserve finds.

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