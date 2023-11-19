Хоккеист Панарин установил два исторических рекорда в НХЛ

Российский форвард американского хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин 18 ноября продлил до 15 встреч результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала текущего сезона, забросив шайбу в матче против «Нью-Джерси».