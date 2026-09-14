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Туристические автобусы запустят в КНДР через новый мост: туроператор дала подробности

Туристические автобусы запустят в КНДР через новый мост: туроператор дала подробности

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября, ФедералПресс. Побывать в трех странах за одну поездку – Приморье готовит такой маршрут для туристов.

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