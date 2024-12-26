III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Вопросы маркировки продукции легкой промышленности на повестке дня

Вопросы маркировки продукции легкой промышленности на повестке дня

24 декабря Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей провел круглый стол с участием региональных бизнес-омбудсменов «Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации».

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