Вопросы маркировки продукции легкой промышленности на повестке дня

24 декабря Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей провел круглый стол с участием региональных бизнес-омбудсменов «Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации».
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