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Политика как она есть

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В России заблокировали 6 млн опасных БАДов

В России заблокировали 6 млн опасных БАДов

В России заблокировали порядка 6 миллионов опасных биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ответственный за маркировку «Честный знак».

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