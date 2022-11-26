Аргументы и Факты

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NYP: коллеги устроившего стрельбу в Walmart сравнивали его с маньяком

NYP: коллеги устроившего стрельбу в Walmart сравнивали его с маньяком

Коллеги Андре Бинга, устроившего стрельбу в магазине Walmart в штате Вирджиния, насмехались над ним, сравнивая с маньяком Джеффри Дамером, сообщает New York Post со ссылкой на обнаруженную в телефоне мужчины записку, которую опубликовала полиция.

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