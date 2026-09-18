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Кожевников об Овечкине: «Свободный выбор за демократию, правильно? А русофобия гуляет. Но это больше в Европе, но и в США хватает»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями по поводу реакции в Северной Америке из-за появления нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России».

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