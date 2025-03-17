Политолог назвал отстранение журналиста Кулюхина противоречием свободе прессы

Журналист «Известий» Никита Кулюхин был отстранен от посещений пресс-конференций главы израильского Министерства иностранных дел Гидеона Саара после вопроса о восхвалении на Украине лидера националистов Степана Бандеры.
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