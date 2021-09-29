За рулём

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JBL Club A600 и JBL Club A754: больше мощности – меньше размер

JBL Club A600 и JBL Club A754: больше мощности – меньше размер

JBL Club A600 предназначен для дополнения штатной аудиосистемы автомобиля пассивным сабвуфером. Энергоэффективная схема класса D способна выдать до 600 Вт (RMS) мощности при небольшом потреблении тока, снижая тем самым нагрузку на бортовую сеть.

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