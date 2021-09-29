JBL Club A600 и JBL Club A754: больше мощности – меньше размер

JBL Club A600 предназначен для дополнения штатной аудиосистемы автомобиля пассивным сабвуфером. Энергоэффективная схема класса D способна выдать до 600 Вт (RMS) мощности при небольшом потреблении тока, снижая тем самым нагрузку на бортовую сеть.
JBL Club A600 предназначен для дополнения штатной аудиосистемы автомобиля пассивным сабвуфером. Энергоэффективная схема класса D способна выдать до 600 Вт (RMS) мощности при небольшом потреблении тока, снижая тем самым нагрузку на бортовую сеть.
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