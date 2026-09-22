Комментарий агента Овечкина о причинах отсутствия Александра в первых играх «Вашингтона»

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не получал травму, сообщил РИА Новости хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы легендарного российского хоккеиста.
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