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Конте о трансферах «Тоттенхэма»: «Странно, если отправляешь игроков в аренду через 2-3 года. Обычно их покупают для усиления»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике клуба. В зимнее трансферное окно шпоры отдали в аренду хавбеков Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Брайан Хиля, которые обошлись клубу в 54, 27,2 и 22,5 млн фунтов соответственно.

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