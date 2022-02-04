Конте о трансферах «Тоттенхэма»: «Странно, если отправляешь игроков в аренду через 2-3 года. Обычно их покупают для усиления»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике клуба. В зимнее трансферное окно шпоры отдали в аренду хавбеков Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Брайан Хиля, которые обошлись клубу в 54, 27,2 и 22,5 млн фунтов соответственно.