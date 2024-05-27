«В плену у чукчей»: что случилось с советской учёной Варварой Кузнецовой

Подвиги совершают не только на войне и не только во время катастроф. В истории науки также нередки ситуации, когда ради получения знаний ученые терпели лишения и преодолевали невероятные трудности, а иной раз рисковали жизнью.
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