Экзотические украшения империи Чиму, изготовленные из чистого золота и серебра. Правящие в окрестностях современной Лимы, они были величайшими мастерами по металлу в древнем Перу около 1300 года нашей эры.
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