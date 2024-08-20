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Садальский рассказал о заработках Конкина и Высоцкого на съемках «Места встречи»

Садальский рассказал о заработках Конкина и Высоцкого на съемках «Места встречи»

Известный актер Стас Садальский, сыгравший в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя» роль вора-карманника Кости Сапрыкина, поделился интересными деталями о гонорарах своих коллег по съемочной площадке с изданием aif.

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