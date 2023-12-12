Кто попал под американские санкции, новая оценка российских потерь в войне и инвестиции по правилам Мангера

ЕС уже второй день не может согласовать свой 12-й пакет санкций — Еврокомиссия сегодня ограничилась презентацией очень робкого плана обложения налогом «на Украину» прибыли от инвестирования арестованных российских активов.
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