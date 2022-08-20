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В парламенте Чехии призвали полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

В парламенте Чехии призвали полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Выдачу шенгенских виз россиянам нужно полностью прекратить. С таким призывом выступили глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек.

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