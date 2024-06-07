В Кирове в ДТП пострадал мужчина

6 июня в 5.05 на ул. Советской, 1б в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2107» совершил наезд на дерево и дорожные ограждения, после чего совершил опрокидывание.
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