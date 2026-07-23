В Петербурге простились с музыкальным журналистом Бурлакой

В Санкт-Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу церкви иконы Божией матери "Всех скорбящих радость", где состоялось прощание.
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