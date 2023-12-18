Сальдо заявил, что восстановить Каховскую плотину можно, проект сохранился

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую плотину, разрушенную в результате ракетных ударов ВСУ, можно восстановить с использованием современных технологий и на основе сохранившихся проектных документов.
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