Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Дарушафака», «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком»

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча. «Бешикташ» дома сыграет с «Дарушафакой», «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком».

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