Премьер Словакии не поддержал вступление Украины в НАТО

Роберт Фицо вновь возглавил правительство в октябре, он известен пророссийскими взглядами. Проводимая им политика уже успела вызвать недовольства в стране, в том числе из-за намерений внести поправки в Уголовный кодексПремьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) против возможного членства Украины в НАТО и пообещал этому препятствовать.