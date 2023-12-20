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Премьер Словакии не поддержал вступление Украины в НАТО

Премьер Словакии не поддержал вступление Украины в НАТО

Роберт Фицо вновь возглавил правительство в октябре, он известен пророссийскими взглядами. Проводимая им политика уже успела вызвать недовольства в стране, в том числе из-за намерений внести поправки в Уголовный кодексПремьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) против возможного членства Украины в НАТО и пообещал этому препятствовать.

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