Сегодня свой день рождения отмечает Владимир Субботин! Муж, с днем рождения, любимый! Пусть будет жизнь неповторимой, Пусть счастья будет много в ней.
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Сегодня свой день рождения отмечает Владимир Субботин! Муж, с днем рождения, любимый! Пусть будет жизнь неповторимой, Пусть счастья будет много в ней.