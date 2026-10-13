Силы ПВО сбили 34 беспилотника на подлете к Москве за два часа

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Силы противовоздушной обороны на два часа – с 23:41 13 октября по 00:22 14 октября – уничтожили 34 вражеских беспилотника на подлете к Москве.
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