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«Посидел немного в Интернете, а ощущение, будто вагоны разгружал». Почему так происходит?

«Посидел немного в Интернете, а ощущение, будто вагоны разгружал». Почему так происходит?

Замечали, как в выходные, листая ленту соцсетей или засмотревшись сериалами, к вечеру вы устаете еще больше, чем если бы весь день трудились на работе? Казалось бы, ничего не делали, ничем себя не нагружали.

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