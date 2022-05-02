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Кормухина прошлась по Барских после его оскорбления россиян: «Его можно соплей перешибить. Вертлявое, непонятное нечто»

Кормухина прошлась по Барских после его оскорбления россиян: «Его можно соплей перешибить. Вертлявое, непонятное нечто»

Ольга Кормухина решила дать свой комментарий относительно скандалов российских артистов с украинскими коллегами и поразилась, что россияне уделяют так много времени тем, кто этого совершенно не достоин.

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