Байден выступит в Конгрессе 7 марта

Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к Конгрессу. «Жду этого, господин спикер», — ответил глава государства на письмо спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
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