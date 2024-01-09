Доработала дешёвые полотенчики из хозяйственного. Теперь ими удобно пользоваться на кухне

Согласитесь, что обычные полотенца не совсем удобны на кухне: их можно только куда-то положить. А если захочется повесить, например, на крючок возле мойки или на дверцу духовки, то пользоваться им уже не так комфортно.
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