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Своими руками

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  • Ингерман Ланская
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  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
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    Спасибо мастеру за совет! Редко кто нынче прямо и кратко рассказывает об устранении неполадок. Обычно устраивают тайн...Мастер советской ...

Доработала дешёвые полотенчики из хозяйственного. Теперь ими удобно пользоваться на кухне

Доработала дешёвые полотенчики из хозяйственного. Теперь ими удобно пользоваться на кухне

Согласитесь, что обычные полотенца не совсем удобны на кухне: их можно только куда-то положить. А если захочется повесить, например, на крючок возле мойки или на дверцу духовки, то пользоваться им уже не так комфортно.

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