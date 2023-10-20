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Смоленск 2.0

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До 15 декабря президенту России представят “дорожную карту” для Смоленской области

До 15 декабря президенту России представят “дорожную карту” для Смоленской области

Она будет способствовать увеличению вывоза экспортной продукции Президент России Владимир Путин рекомендовал ОАО “РЖД” совместно с правительством Смоленской области разработать и реализовать план мероприятий («дорожную карту») по увеличению объемов вывоза на экспорт промышленной и сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.

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