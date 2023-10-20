До 15 декабря президенту России представят “дорожную карту” для Смоленской области

Она будет способствовать увеличению вывоза экспортной продукции Президент России Владимир Путин рекомендовал ОАО “РЖД” совместно с правительством Смоленской области разработать и реализовать план мероприятий («дорожную карту») по увеличению объемов вывоза на экспорт промышленной и сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.