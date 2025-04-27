Вооружённые силы Украины потеряли свои самые боеспособные подразделения, устроив курскую авантюру. Теперь украинская армия находится в нокдауне, что повышает шансы ВС России на успех, говорит военкор Поддубный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии