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Украинская армия в нокдауне. ВСУ потеряли самые боеспособные подразделения - Поддубный

Украинская армия в нокдауне. ВСУ потеряли самые боеспособные подразделения - Поддубный

Вооружённые силы Украины потеряли свои самые боеспособные подразделения, устроив курскую авантюру. Теперь украинская армия находится в нокдауне, что повышает шансы ВС России на успех, говорит военкор Поддубный.

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