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В Архангельской области собрали более 25 тысяч тонн картофеля

В Архангельской области собрали более 25 тысяч тонн картофеля

По предварительным итогам уборочной кампании, сельхозпредприятия Архангельской области собрали более 25 тысяч тонн картофеля на площади 1441 гектар, что на четыре процента больше по сравнению с прошлым годом.

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