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Концепция «голодомора-геноцида» эволюционирует

Концепция «голодомора-геноцида» эволюционирует

На днях украинский «историк» Ростислав Мартинюк, близкий к неонацистской партии «Свобода», на сайте «Gazeta.

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Николай Краснопольский
Самое интересное, что по поводу геноцида больше всего истерят западенцы и канадцы не имеющие к оному никакого отношения, поскольку гражданами украины в тот период не являлись, а были за польшей.
Борис Осипов
Ural Karahanow
Похоже неисчерпаемое месторождение.
Петрович
С такими президентами у Украины - голодомор еще впереди!
Григорий Давидян
Хороший такой голодомор на окраине, в результате которого население увеличилось.
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин

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