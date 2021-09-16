Концепция «голодомора-геноцида» эволюционирует

ВовкинПолитикаКонцепция «голодомора-геноцида» эволюционирует На днях украинский «историк» Ростислав Мартинюк, близкий к неонацистской партии «Свобода», на сайте «Gazeta.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКНиколай КраснопольскийСамое интересное, что по поводу геноцида больше всего истерят западенцы и канадцы не имеющие к оному никакого отношения, поскольку гражданами украины в тот период не являлись, а были за польшей.БОБорис ОсиповUral KarahanowПохоже неисчерпаемое месторождение.ПетровичС такими президентами у Украины - голодомор еще впереди!Григорий ДавидянХороший такой голодомор на окраине, в результате которого население увеличилось.Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинКомментировать
Свежие комментарии