Антикор запустил WhatsApp-чат-бот для граждан

В рамках исполнения поручений Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по продвижению принципов «Закон и порядок» в обществе, передает «24KZ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
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