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Регионы России

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Россиянка, сбежавшая из мошеннического колл-центра в Мьянме, возвращается на родину

Россиянка, сбежавшая из мошеннического колл-центра в Мьянме, возвращается на родину

Российская гражданка Мария Ц., 19-летняя уроженка Челябинска, сбежала из мошеннического колл-центра в Мьянме и была доставлена в посольство России в Таиланде для дальнейшей репатриации.

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