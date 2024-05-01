AtomInfo.ru: законопроект США о запрете импорта российского урана принят ради пиара

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo Александр Уваров в беседе с изданием «РИАН» объяснил, что законопроект США декларирующий отказ закупок урана из РФ имеет исключительно пиаровский характер для выборов, поскольку на самом деле он позволяет американскому правительству продолжать закупки.
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