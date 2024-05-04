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Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб. Это все из-за Месси. 80% от ноля – это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не было»

– Команда провела турне, в большей степени свойственное крупным европейским клубам, чем команде МЛС. Можно ли сказать, что «Интер Майами» может соперничать с большими европейскими клубами в плане интереса на мировом уровне? – Это именно так.

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