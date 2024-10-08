БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Виктора Бута обвинили в возобновлении торговли оружием

Виктора Бута обвинили в возобновлении торговли оружием

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что россиянин Виктор Бут, отбывавший наказание в США, а затем обменянный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, возобновил торговлю оружием.

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Комментарии
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Eduard
Это его дело личное,не американским жуликам когонто обвинять!
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11 час.
Eduard
Американские упыри обнаглели до того,что вмещательства в чужие страны они называют&quot;передача&quot; (оружия),словно передают хлеб!
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11 час.
Eduard
Молодец,делай то что умеешь!
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11 час.

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