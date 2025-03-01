Синоптик рассказал об антирекорде в Москве за 50 лет

В феврале Москва столкнулась с антирекордом по минимальному количеству снега за последние 54 года. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что в течение первых восьми дней месяца в столице вовсе не было снега.
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