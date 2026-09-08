Будущая топливная «трешка» BMW: до 443 л.с. и режим дрифта[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Актуальное семейство BMW третьей серии появилось еще в 2018 году и уже дважды обновилось — в 2022-м и 2024-м.
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