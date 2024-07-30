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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 31 июля, все медали дня: будет разыграно 20 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Теахупоо, Таити Серфинг Мужчины 4:34 Женщины 5:15 Париж, Франция Триатлон Женщины 9:00 Мужчины 11:45 Прыжки в воду Женщины, синхронная вышка, 10 м 12:00 Академическая гребля Мужчины, четверки парные 13:26 Женщины, четверки парные 13:38 BMX-фристайл Женщины, парк 14:10 Мужчины, парк 15:44 Стрельба Женщины, трап Дзюдо  Женщины, до 70 кг  18:38   Мужчины, до 90 кг 19:09 Гребной слалом Женщины, каноэ-одиночки 18:25 Спортивная гимнастика Мужчины, многоборье 18:30 Фехтование Мужчины, командная сабля 21:30 Плавание Женщины 100 м, вольный стиль 21:30 1500 м, вольный стиль 22:07 Мужчины 200 м, баттерфляй 21:36 200 м, брасс 23:15 100 м, вольный стиль 23:22 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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