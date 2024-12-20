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«Чем это всё закончится?» — острые и неприятные вопросы о разрешении многожёнства в России

«Чем это всё закончится?» — острые и неприятные вопросы о разрешении многожёнства в России

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов ставит ряд крайне неприятных вопросов на фоне вчерашнего решения Духовного управления мусульман России о фактическом разрешении многожёнства для мусульман, что в корне противоречит нашему законодательству.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
А я бы предложил нашим законодателям ограничить пособия семьям мигрантов только одной женой и её детьми. Остальное потомство с их матерями пусть этот &quot;Правоверный&quot; содержит на свои.
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13 час.

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