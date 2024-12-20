Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов ставит ряд крайне неприятных вопросов на фоне вчерашнего решения Духовного управления мусульман России о фактическом разрешении многожёнства для мусульман, что в корне противоречит нашему законодательству.
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