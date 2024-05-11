Леонид Руси

Сам целем, т.е. на иврите, образ, который Кровавая барыня, на себя надела, говорит о многом.... Она, таки, стала бы кровавой, как и кровавый карлик Усраины... Евреи, как окалалось, очень жестокие сатанисты. Усраины, где на бабушек нападают щирые фашисты. Вешать их надо на площадях! Англичанка... просто кукла с фарфоровой головой