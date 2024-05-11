Интересная жизнь с Vera Star За последние несколько дней в России произошло два события, которые вызвали сильнейшую изжогу у Запада.
Слова Путина сказанные на Параде Победы в Москве вызвали негодование у Британии
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Язык этой барыне укоротить следовало бы...
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15 час.
Леонид Руси
Сам целем, т.е. на иврите, образ, который Кровавая барыня, на себя надела, говорит о многом.... Она, таки, стала бы кровавой, как и кровавый карлик Усраины... Евреи, как окалалось, очень жестокие сатанисты. Усраины, где на бабушек нападают щирые фашисты. Вешать их надо на площадях! Англичанка... просто кукла с фарфоровой головой
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14 час.
Юрий Золотарев
Самое "обидное", что словосочетание "Ксения Собчак" в речи ВВП не было произнесено ни разу! Не так ли, Ксю?
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11 час.
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