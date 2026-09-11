В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при строительстве домов

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевой столицы 1975 года рождения в восьми эпизодах мошенничества.
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