Армии России взяла под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре. Ранее «Русская Весна» писала о том, что киевский режим готовит общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР (в числе которых Часов Яр), а также показывала кадры боёв на этом участке фронта.
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