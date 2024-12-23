Армии России взяла под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре. Ранее «Русская Весна» писала о том, что киевский режим готовит общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР (в числе которых Часов Яр), а также показывала кадры боёв на этом участке фронта.