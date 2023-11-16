Показалось: Valve устроила в Steam бесплатную раздачу Half-Life и почти тут же её закр...

Показалось: Valve устроила в Steam бесплатную раздачу Half-Life и почти тут же её закрылаПользователи форума ResetEra и сервиса Steam обратили внимание, что в цифровом магазине Valve без предварительного анонса стартовала бесплатная раздача культового шутера Half-Life.
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