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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показалось: Valve устроила в Steam бесплатную раздачу Half-Life и почти тут же её закр...

Показалось: Valve устроила в Steam бесплатную раздачу Half-Life и почти тут же её закр...

Показалось: Valve устроила в Steam бесплатную раздачу Half-Life и почти тут же её закрылаПользователи форума ResetEra и сервиса Steam обратили внимание, что в цифровом магазине Valve без предварительного анонса стартовала бесплатная раздача культового шутера Half-Life.

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