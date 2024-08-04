Российский паспорт придется заслужить

Балу -

И что дальше?... На учет его поставили - а служить он пойдет?...Так-то у него если что ещё один паспорт есть и он в любой момент имел в виду всю эту армию и свалит в кишлак... Пока призывной возраст не выйдет... Да и получить паспорт и встать на воинский учет он может в одном субъекте РФ, а жить и гадить совсем в другом... И уж во втором субъекте он на учет уже не встанет... Ищите его потом по всей стране, дбл блд... Сначала в армию, в самую что ни на есть глушь, на самую что ни на есть альтернативную службу с самым тяжелым физическим трудом... Года на три... Потому как оружие им в руки давать опасно для окружающих... А уж потом, если командование (руководство) признает, что он достойно отслужил установленный срок, можно рассмотреть его прошение о гражданстве...