Новости футбола ⚽️ ⚽️ ⚽️ 15-17 мая в Волжском прошли Региональные соревнования футболистов "Кожаный мяч-2024" среди мальчиков 2009-2010 г.
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Новости футбола ⚽️ ⚽️ ⚽️ 15-17 мая в Волжском прошли Региональные соревнования футболистов "Кожаный мяч-2024" среди мальчиков 2009-2010 г.