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Царьград

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Российский экспорт вина в Китай за год вырос в 15 раз - рекорд апреля

Российский экспорт вина в Китай за год вырос в 15 раз - рекорд апреля

В апреле российский экспорт вина в Китай достиг рекордных 444 тыс. долларов, увеличившись за год в 15 раз.

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