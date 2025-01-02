В Турции причастным к теракту в «Крокусе» потребовали до 15 лет тюрьмы

Подельники обещали террористам 800 тысяч рублейПрокуратура Стамбула затребовала от 7,5 до 15 лет тюрьмы иностранцам, которые, по данным ведомства, контактировали с предполагаемыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», передает агентство Аnadolu.