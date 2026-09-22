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Барнаульцы хотят ежегодно использовать компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Барнаульцы хотят ежегодно использовать компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Это желание изъявили 75% жителей города Большинство барнаульцев хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, показало исследование SuperJob.

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