Барнаульцы хотят ежегодно использовать компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Это желание изъявили 75% жителей города Большинство барнаульцев хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, показало исследование SuperJob.
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