Каток на СибВО в Чите не успеют залить к 31 декабря

Ледовый каток на стадионе СибВО не смогут открыть как минимум до конца декабря.На стадионе в настоящее время меняют трубы отопления и водоснабжения, поэтому залить каток не представляется возможным, сообщило ИА Chitamedia со ссылкой на представителя учреждения.