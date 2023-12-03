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Каток на СибВО в Чите не успеют залить к 31 декабря

Каток на СибВО в Чите не успеют залить к 31 декабря

Ледовый каток на стадионе СибВО не смогут открыть как минимум до конца декабря.На стадионе в настоящее время меняют трубы отопления и водоснабжения, поэтому залить каток не представляется возможным, сообщило ИА Chitamedia со ссылкой на представителя учреждения.

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